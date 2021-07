Euro 2020, i botti dopo le partite fanno male agli animali: i consigli pratici

Animali – Domenica in occasione della finale del campionato europeo, in particolare in caso di vittoria dell’Italia non escludiamo che i festeggiamenti possano eccedere per quanto riguarda l’uso dei botti e dei fuochi d’artificio rumorosi. Per evitare l’effetto capodanno con la conseguente fuga di centinaia di animali, in particolare cani spaventati proprio dai botti che potrebbero coglierli di sorpresa (a differenza di capodanno quando i proprietari si premurano di gestire la situazione) forniamo con preghiera di diffusione alcuni semplici consigli da seguire. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA invita anche i sindaci a emettere ordinanze di divieto dell’uso dei botti e dei fuochi rumorosi, che oltre agli animali sono dannosi per anziani e persone malate. Ecco di seguito alcuni semplici consigli da seguire.

Come proteggere il tuo cane dai botti improvvisi

1. Tenete chiuse porte e finestre anche se fa caldo per evitare che un colpo troppo rumoroso li spaventi e li faccia fuggre.

2. Tenerli in appartamento, meglio se in una stanza in penombra e lontana dai rumori

3. Minimizzare l´impatto dei botti accendendo la musica

4. Non tenerli legati alla catena potrebbero strozzarsi

5. Passeggiare con il cane saldamento al guinzaglio, facendo attenzione per i cani anziani e cardiopatici

6. Assicurarsi per tempo che siano facilmente identificabili con microchip, tatuaggio e medaglietta

7. Se l´animale vi sfugge di mano cercatelo nei canili e comunicate la scomparsa presentando denuncia di smarrimento ai vigili, carabinieri o polizia, avvisate le associazioni animaliste e i social che si occupano di animali scomparsi

8. Non rafforzare la loro paura dei botti agitandovi voi stessi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Animali