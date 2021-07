Fiumicino, Caroccia: “Al via i lavori presso la scuola di Granaretto”

Fiumicino – “Sono partiti oggi, 09 luglio 2021, i lavori di rifacimento totale delle coperture dei portici che costeggiano il plesso scolastico del quartiere di Granaretto, che negli ultimi periodi hanno creato molteplici problemi di infiltrazione d’acqua“. Così in una nota, l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Il tempo di realizzazione – spiega l’Assessore – è stimato per 120 giorni e il costo dell’opera e di 130mila euro. Queste opere si vanno a sommare a quelle dello scorso anno effettuate all’interno della palestra, dove si e provveduto ad una ristrutturazione della stessa”.

