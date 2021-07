Fiumicino, contro i mozziconi arrivano le aree fumatori e posacenere in spiaggia

Fiumicino – “I mozziconi di sigarette rappresentano un danno enorme per l’ambiente che ci circonda, per gli animali selvatici che possono ingerirli, per il rischio incendi che rappresentano e per il fatto che all’interno dei filtri è contenuto l’acetato di cellulosa, una plastica che impiega più di dieci anni a decomporsi. Purtroppo molti fumatori non prestano attenzione a ciò che consegue il gettare a terra i mozziconi, soprattutto nelle nostre spiagge. È per questo che, insieme al Partito democratico e a Demos, ho presentato una mozione, votata all’unanimità dei presenti, per chiedere al Sindaco e alla Giunta di individuare sulle spiagge libere, così come già stabilito dall’ordinanza balneare per gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate, delle aree dedicate ai fumatori e attrezzate con porta mozziconi”. Lo fa sapere il capogruppo della Lista Civica Zingaretti e vicepresidente di Pop – Idee in movimento Angelo Petrillo.

“Nella mozione – aggiunge – si chiede anche di distribuire coni portasigarette sulle spiagge libere del comune e nelle zone turistiche, realizzati attraverso sponsorizzazioni esposte sui coni stessi. E di installare cestini posacenere” da affiancare ai cestini già presenti nelle varie località, per evitare che i mozziconi vengano gettati in terra e danneggino così il territorio e il suo ecosistema”.

