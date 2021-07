Fiumicino, raccolta firme per il Referendum giustizia: ecco i punti di raccolta

Fiumicino – Il centrodestra e le liste civiche collegate di Fiumicino hanno aderito alla raccolta firme per il referendum sulla giustizia promosso dalla Lega.

Per promuovere l’iniziativa saranno allestiti punti di raccolta firme venerdì 9 luglio dalle 19 presso Podere 676 (via Antonio Cassetti 30 a Testa di Lepre) durante il “primo raduno del Nord”, sabato 10 Luglio dalle 10.00 presso l’ingresso del mercato di via Foce Micina a Fiumicino ; domenica 10 luglio dalle 10.00 a Lungomare Levante fronte stabilimento La Vela.