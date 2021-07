Fiumicino, sorpreso a rubare attrezzi al Leroy Merlin: denunciato

Fiumicino – È stata ulteriormente implementata l’attività dei Carabinieri del Gruppo di Ostia, aumentando la proiezione dei servizi per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, specialmente nelle zone maggiormente frequentate. Nelle scorse ore, una pattuglia di Carabinieri, presso un noto centro commerciale di Fiumicino, ha denunciato un 52enne, incensurato, per furto. Poco prima, l’uomo si era impossessato di numerosi utensili, li aveva occultati nel proprio marsupio, asportandoli illecitamente dal negozio Leroy Merlin del complesso commerciale. I militari hanno sorpreso il malfattore con la refurtiva che è stata interamente recuperata e riconsegnata al negozio derubato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

