Fregene, sdraio distrutte e “assalto” al ristorante di un lido: denunciati 4 ragazzi

Fiumicino – Transitando nelle prime ore della mattina in piazza Pedaso a Fregene, nei pressi di un noto stabilimento balneare, lo sguardo dei Carabinieri è stato attirato da alcune sdraio rotte e buttate alla rinfusa in spiaggia; guardando meglio i militari hanno alcuni ragazzi che stavano cercando di introdursi nell’attiguo ristorante, al momento ancora chiuso. I militari, quindi, hanno immediatamente bloccato il gruppo, composto da 4 giovanissimi romani e li hanno tutti denunciati per danneggiamento e tentato furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

