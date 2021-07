Latina, il candidato Sindaco Bottoni: “Dalla confusione alla riunione, una proposta per la città”

Latina – “Il sottoscritto, quale candidato Sindaco per Latina, nei giorni scorsi ha presentato il proprio programma elettorale, il cui elemento centrale è mirato a far designare Latina quale Capitale Europea della Cultura per il 2032, cioè in occasione del centesimo anniversario della fondazione”. A parlare è Antonio Bottoni candidato Sindaco di Latina alle amministrative 2021.

“Il progetto che ci proponiamo di realizzare – spiega il candidato Sindaco – è talmente bello, interessante, coinvolgente perché è mirato a far ribaltare nell’opinione pubblica nazionale l’immagine di Latina da città oggi brutta e preda della criminalità, in quella di un capoluogo di provincia proiettato nel futuro, in grado di ridare speranza ai suoi cittadini, creando migliaia di posti di lavoro grazie all’impegno che si dovrà porre in essere per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti.

Una città in cui non solo sia gradevole vivere, ma che non sia più il luogo da cui fuggire e nella quale i giovani trovino le migliori opportunità secondo le loro specifiche propensioni.

Una città in cui imprenditori, professionisti, agricoltori, commercianti, artigiani, scienziati, artisti, operatori turistici e tutte le altre possibili categorie trovino in maniera naturale le loro opportunità lavorative. Da quanto è dato apprendere dalle notizie pubblicate sui vari organi di informazione, relativamente alla scelta dei possibili candidati a sindaco per la città di Latina, la confusione regna sovrana e non sembra che la soluzione sia a portata di mano.

A questo proposito, pertanto, considerata l’enorme inclusività del programma presentato, rivolgo un invito a tutte le formazioni politiche e civiche che ancora non riescono a trovare la quadra intorno al personaggio da presentare alla cittadinanza come candidato sindaco, a voler prendere in considerazione l’opportunità di riunire le loro attenzioni su una figura civica, come quella di chi scrive, che possa essere effettivamente rappresentativa di tutti gli strati sociali e che sia in grado di lavorare nell’esclusivo interesse dei latinensi e non di questa o quella categoria”.

“Latina merita di essere rilanciata nel suo insieme – sottolinea Bottoni – perché troppi sono stati gli anni in cui è stata lasciata scivolare nell’incuria, tanto che oggi è sin troppo diffuso il malessere di abitare in una città in cui moltissimi cittadini non si rispecchiano più. Pertanto, ritengo che aderendo ad un progetto politico di così alto spessore e mettendo da parte gli interessi di parte si possa lavorare tutti in piena concordia ed in piena unità di intenti per riportare la città al ruolo di capoluogo di alto livello che merita e che le spetta”.

“Mi sento, pertanto, di rivolgere un invito a tutti i leader dei partiti di centro destra – conclude il candidato Sindaco – e di tutti i movimenti civici che abbiano a cuore le sorti di Latina, a voler considerare di fare un passo di unione nel solo interesse della città, riportando la politica al suo ruolo migliore di servizio a favore della collettività e non degli interessi di bottega. Un passo che possa comportarne tanti in avanti per tutta la Comunità latinense”.