Latina, nascondeva l’hashish in casa: nei guai pusher 48enne

Latina – Nella giornata di ieri, a Latina, i carabinieri del nor sezione radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, deferivano all’autorità giudiziaria un 48enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato alla guida di un’autovettura e sottoposto a perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di grammi 0,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita nei confronti del 48enne, consentiva di rinvenire altresì 9 involucri di cellophane di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di 28 grammi oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

La sostanza ed il materiale vario è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina