Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Instabilità residua nelle prime ore della mattinata su Alpi orientali, Trentino e Friuli con qualche ultimo piovasco o temporale in esaurimento, più sole sul resto della Penisola con qualche insignificante velatura al Sud. Dal pomeriggio sole ovunque salvo leggera variabilità su Alpi, Prealpi orientali, Dolomiti e Friuli con possibilità di qualche isolato piovasco. Il gran caldo resiste ancora al Sud, soprattutto Sicilia, Calabria interna, Materano dove si potranno toccare ancora punte di 40°C. Meno caldo in Campania e Puglia ma pur sempre sopra media, leggermente sopra media anche l’Emilia Romagna, per il resto valori normali, in linea con il periodo.

METEO VENERDI’ 09 LUGLIO. Al Nord, sole prevalente al mattino. Nuvolosità in aumento sulle Alpi orientali nel pomeriggio con locali rovesci fino al Friuli, soleggiato altrove. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 32. AL centro, bel tempo ovunque per l’intera giornata. Nel pomeriggio locali annuvolamenti in Appennino, con piovaschi sparsi. Temperature in diminuzione, massime tra 30 e 32. Al Sud, bel tempo e caldo ovunque, per la presenza dell’alta pressione sub-tropicale. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 33 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: sole prevalente su tutte le regioni, con cieli in prevalenza sereni durante la giornata; residua ed innocua nuvolosità medio-alta nella notte, tra Lazio e Umbria. Possibili nubi basse al mattino tra lucchesia, empolese e fiorentino, nonchè in generale su Lazio e a ridosso dell’Appenni no, ma in dissolvimento entro metà mattino. Afa ancora piuttosto elevata, in particolare sul Lazio, dove il clima si manterrà ancora molto caldo sulle aree interne, con punte massime di 34-35°C su ternano, Valle del Tevere e Piana del Liri. Clima caldo ma decisamente attenuato sulla Toscana, dove le massime non supereranno 30-32°C sulle aree interne, anche inferiori su Versilia, pisano e lucchesia. Venti deboli al mattino da Est-Nordest, in generale rotazione e rinforzo da Ovest entro il pomeriggio a partire dalle coste. Mare da poco mosso a mosso, fino a localmente molto mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Giovedì apice del caldo africano su Toscana, Umbria e Lazio con afa elevata e sensazione di disagio fisico. Tuttavia a tratti transiterà della nuvolosità di tipo medio-alto, con qualche locale piovasco possibile, se non addirittura temporale sull’alta Toscana. Venerdì sole più deciso con attenuazione quantomeno parziale della canicola. Seguirà un weekend soleggiato, con clima caldo specie sulle vallate interne tra Umbria e Lazio. Come linea di tendenza per il lungo termine possibile break con calo termico e instabilità al Centronord tra 13 e 16 luglio.

Fonte: 3B Meteo