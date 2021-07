Open day a Latina e Formia per la seconda dose di Astrazeneca: come partecipare

L’Azienda sanitaria di Latina fissa due giorni di open day per la seconda dose di vaccino. E’ rivolta a tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca il 15 e il 16 maggio.

Per gli over 60 la seconda dose di Astrazeneca potrà essere effettuata il 10 (per chi ha ricevuto la prima dose il 15 maggio) e l’11 luglio (per chi ha ricevuto la prima dose il 16 maggio), senza alcuna prenotazione nell’hub vaccinale ex Rossi sud in via Monti Lepini dalle 8 alle 14 e a Formia presso l’hub vaccinale nel centro commerciale Itaca in via Mamurranno dalle 8 alle 20.

Per gli under 60 che decidono di ricevere anche la seconda dose di Astrazeneca potranno raggiungere gli hub vaccinali di Latina e Formia il 10 e l’11 luglio, il primo sulla Monti Lepini dalle 8 alle 14 il secondo nel centro commerciale Itaca di Formia e sempre senza bisogno di prenotazione.

Mentre gli under 60 che decidono di fare la seconda dose con vaccino mRNA potranno riceverlo il 31 luglio (se la prima dose è stata somministrata il 15 maggio) e il 1 agosto (se la prima dose è stata somministrata il 16 maggio) a Latina presso il teatro San Francesco in via del Capuccini dalle 8 alle 14 e a Formia nell’hub vaccinale del centro commerciale Itaca dalle 8 alle 14.

(Il Faro online)