Ostia, coppia sorpresa a rubare da un’auto: in manette un 40enne e una 45enne

Ostia – Durante la mattinata di ieri, una pattuglia dei Carabinieri di Ostia nel transitare in viale del Lido ha notato una coppia, un 40enne e una 45enne entrambi con precedenti penali, che stavano armeggiando vicino alla portiera di un’auto parcheggiata in strada. Fermatisi per controllare meglio, i militari hanno appurato che i due avevano già asportato dalla vettura e sistemati a terra vari oggetti ed erano in procinto di andarsene. Immediatamente bloccati “con le mani nel sacco”, i due sono stati arrestati per furto aggravato e accompagnati in caserma per l’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata totalmente recuperata e restituita al proprietario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

