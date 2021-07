Paura a Termini, rompe una bottiglia e cerca di uccidere un passeggero

Roma – Nelle prime ore della mattina del 7 luglio, nei pressi delle biglietterie automatiche della stazione Termini, il personale del Reparto Operativo di Roma Termini è intervenuto a seguito di una segnalazione di persona ferita, effettuata da una guardia giurata al centro operativo.

La guardia giurata ha comunicato di aver visto poco prima un uomo aggredire e ferire, probabilmente con il collo di una bottiglia, un altro uomo lasciandolo riverso a terra. La vittima, un cittadino italiano di 38 anni, noto quale abituale frequentatore della stazione, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata per le cure del caso in ospedale.

Dalla ricostruzione dei fatti e dalla deposizione della vittima, anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti immediatamente a identificare il responsabile del reato, un cittadino italiano di 37 anni, con numerosi precedenti di polizia, anch’egli senza fissa dimora.

Le tempestive indagini, attivate dal personale della Squadra di polizia Giudiziaria della Polfer, hanno consentito di rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto il responsabile dell’aggressione per il reato di tentato omicidio.

Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

