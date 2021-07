Radon, Pomezia partecipa alla presentazione del progetto Life Respire

Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Giovanni Mattias e il vice Presidente della commissione consiliare Ambiente Massimiliano Villani hanno partecipato alla presentazione del progetto europeo Life Respire per monitorare la presenza di gas radon negli edifici pubblici.

Il Comune di Pomezia ha aderito al progetto nel 2019 sottoscrivendo un protocollo d’intesa con il Consorzio Life Respire con l’obiettivo di porre l’attenzione sul radon, un gas radioattivo pericoloso per la salute umana, ma con i dovuti accorgimenti è possibile limitarne la presenza e di conseguenza gli effetti. Il progetto Life-Respire si propone di misurare, controllare e risanare la qualità dell’aria in ambienti chiusi e di fare rete, sia a livello nazionale che internazionale, con i Comuni che hanno già intrapreso questo percorso.

“Un progetto di fondamentale importanza – spiega il vice Presidente della Commissione Ambiente Villani – per la tutela dell’ambiente e della salute dei nostri cittadini. Ricordo che l’adesione di Pomezia è stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale, segno dell’attenzione che tutti noi vogliamo dedicare alla protezione della salute umana dall’esposizione alla radioattività naturale”.

“Il progetto Life Respire – prosegue l’assessore Mattias – ci consente di avere una mappatura in tempo reale delle concentrazioni di gas negli edifici pubblici in modo da poter valutare i rischi connessi alle problematiche legate all’inquinamento dell’aria, in particolare alla presenza di radon, individuando le strategie e le priorità di intervento”.

“Voglio ringraziare il Consorzio per averci dato questa opportunità – conclude il Sindaco – Pomezia è stata sempre sensibile al tema del radon e questo progetto è la naturale prosecuzione di quanto fatto in questi anni. Un ringraziamento anche ai nostri uffici per l’impegno quotidiano”.

