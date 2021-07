Regione Lazio, ecco il bando per contribuire allo sviluppo del bacino del Mediterraneo

Regione Lazio – “L’Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea che si è appena conclusa è stata la mia prima occasione di incontro nell’ambito della piattaforma di cooperazione tra le autorità regionali su questioni e priorità politiche per lo sviluppo dell’area del Mediterraneo”. Lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.

“Una finestra internazionale in cui sono onorata di rappresentare la Regione Lazio – spiega l’assessore – e per questo ringrazio il Presidente Zingaretti per avermi delegata. La Regione Lazio partecipa a numerose reti e progetti per lo sviluppo del turismo sostenibile nell’area Europea e Mediterranea. A partire dal progetto Best Med che è indirizzato ad influenzare le politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo seguendo due assi: da una parte la creazione di un network di Osservatori sul turismo sostenibile e dall’altra la valorizzazione della rete dei Cammini, che investe diversi ambiti e coinvolge più paesi europei.

La Commissione Intermediterrane è davvero l’occasione che abbiamo per condividere con le altre amministrazioni locali europee buone pratiche, idee e temi per lavorare su problematiche comuni e favorire lo sviluppo e la coesione territoriale in Europa. Sono particolarmente soddisfatta di vedere nella Dichiarazione finale approvata oggi una delle 15 raccomandazioni fortemente voluta dalla Regione Lazio che riguarda i giovani. Dare più voce ai giovani mediterranei nell’ambito dei processi di elaborazione delle politiche regionali è un modo concreto per comprendere le aspettative delle future generazioni per il nostro mondo.

“E’ proprio per sviluppare le attività del Consiglio dei Giovani – conclude Corrado – che la Regione Lazio, in collaborazione con l’Assemblea dei Giovani Cittadini del Mediterraneo (AJCM) di Regione Sud, ha avviato una selezione di giovani rappresentanti interessati a contribuire allo sviluppo economico e sociale del bacino del Mediterraneo con un Bando in scadenza il 15 luglio su cui ci auguriamo ampia partecipazione da parte dei giovani di tutte le Regioni del Mediterraneo”.

