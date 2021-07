Tarquinia, torna fruibile il passaggio pedonale per la spiaggia delle Saline

Tarquinia – Terminati i lavori di ripristino e manutenzione del ponte che permette di superare la foce di ponente ed accedere all’arenile della spiaggia delle Saline di Tarquinia, l’unico varco pedonale all’area dell’oasi delle Saline.

Nel 2017 l’aera era stata interdetta per motivi di sicurezza, dopo che l’erosione del mare aveva creato una voragine di notevoli dimensioni proprio sul molo che congiunge due delle spiagge più amate della cittadina tirrenica.

Dopo la fase di monitoraggio della spaccatura e l’attuazione dei dovuti rilievi, nel giugno 2018 è stato installato in via d’urgenza il ponticello che permetteva ai tanti bagnanti l’accesso alla spiaggia delle Saline.

Nel 2020 Il ponte a seguito delle frequenti mareggiate ha subito danni allo stato di manutenzione pertanto l’amministrazione ha dovuto provvedere in urgenza al ripristino.

L’amministrazione comunale dichiara: “Abbiamo seguito un iter di somma urgenza- riuscendo a fare la manutenzione del ponte per consentire così agli utenti la fruizione della spiaggia. Essendo l’area interessata proprietà del Demanio ed in accordo con quest’ultimo siamo intervenuti per sanare la situazione.”

Il passaggio è di nuovo da oggi garantito.

