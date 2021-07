“Visuale in prima persona”: nuove tecnologie al servizio della promozione turistica di Sperlonga

Sperlonga – Un nuovo video del Borgo, con tutte le attività disponibili da mattina a sera, girate con la nuova tecnologia dei droni Fpv. Sperlonga Turismo tira fuori l’asso dalla manica per il video istituzionale del 2021 e lo fa sfruttando la tecnica Fpv (acronimo in inglese per “first person view”, ovvero visuale in prima persona) per dare alla collettività immagini in volo radente ed immagini spettacolari da un punto di vista davvero “in prima persona”.

“Il video di quest’anno, disponibile sul canale You Tube del consorzio e sulle pagine social, ha quest’anno una dinamicità fuori dal comune” racconta Leone La Rocca, Presidente del Consorzio Sperlonga Turismo. “Dal 2018, ogni anno cerchiamo di raccontare questo posto paradisiaco da un’angolatura diversa. Quest’anno raccontiamo Sperlonga dall’alba al tramonto e fino a notte inoltrata: tutti gli aspetti del Borgo per accontentare gli amanti della spiaggia, gli appassionati di sport ed infine coloro che preferiscono godere della nightlifelocale”.

A portare ancora una volta tecnologia ed arte nelle immagini di Sperlonga è stata scelta la Skydrone Italia di Antonio Malvestuto. “Le immagini del drone Fpv sono molto particolari” ha detto il giovane di Sulmona, che vanta importanti collaborazioni con Rai ed aziende nazionali. “La sensazione delle immagini con questa tecnologia permette di godere da un angolo totalmente inedito le immagini ed i paesaggi di questo bellissimo Borgo di cui sono profondamente innamorato”

Le immagini raccontano Sperlonga partendo dalla mattina, con voli pindarici su Piazza Fontana e Torre Truglia, per “tuffarsi” letteralmente nel centro storico, sorvolando in un turbinio di acrobazie non solo le spiagge dell’Angolo e di Ponente, ma anche quelle del Lago Lungo e di Bazzano.

Focus quest’anno sulle attività sportive che si possono svolgere nel Borgo, come il Sup (disciplina acquatica che nasce dall’incontro tra Surf e Canoa), lo Sci nautico o l’equitazione, attività che proprio a Sperlonga vedono la possibilità di lezioni di gruppo ed anche individuali, soprattutto adatti anche ai bambini.

Con un bellissimo effetto “time-laps” scende poi la notte sul Borgo e parte la vita notturna, con le pietanze ricercate ma allo stesso tempo semplici e di tradizione, i cocktail, la musica e gli spettacoli.

Il video, prodotto da Sperlonga Turismo e realizzato dalla Skydrone Italia, è patrocinato dal Comune di Sperlonga. Oltre alle piattaforme social, verrà inviato anche all’estero ed utilizzato nelle varie campagne di promozione del territorio nel corso di tutte le attività espositive del 2021.

“Il video istituzionale di Sperlonga Turismo è diventato ormai una tradizione puntuale” dice ancora Leone La Rocca “ con le persone che aspettano curiose, e ci scrivono per sapere quando uscirà il nuovo filmato”.

Nelle precedenti edizioni i video hanno fatto numeri importanti dal punto di vista delle visualizzazioni social: “Vieni con me a Sperlonga” con l’attrice Claudia Conte e il contributo dell’attore Saverio Vallone ha registrato su You Tube oltre 13 mila visualizzazioni in pochi mesi, così come “Sperlonga non si arrende” (cortometraggio realizzato dagli operatori turistici nella prima parte di lockdown del 2020). Più di 26 mila visualizzazioni invece sono state registrate dal video “Sperlonga, un viaggio tra storia ed emozioni”, che ha visto la partecipazione straordinaria dell’attore e doppiatore Luca Ward.

