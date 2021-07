Anzio, dal 19 luglio parte il nuovo servizio per la raccolta differenziata al centro cittadino

Anzio – “Da lunedì 19 luglio, al centro cittadino, con l’eliminazione delle isole ecologiche, sarà attivo il nuovo servizio per implementare la raccolta differenziata e per superare alcune criticità del passato. Tutte le mattine, con lo stesso calendario in vigore sul territorio, i residenti del centro potranno conferire i rifiuti differenziati, in determinate fasce orarie, suddivide per zone, all’interno di isole mobili attrezzate e vigilate dal personale preposto. Sul posto sarà presente la Polizia Locale, supportata dalle Guardie Ambientali, che vigilerà sul corretto conferimento ed adotterà la linea dura, con sanzioni salate, verso chi non rispetterà le regole del vivere civile”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Gualtiero Di Carlo, al termine di una riunione operativa con il Sindaco, Candido de Angelis, con il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio e con il Responsabile del servizio, Walter Dell’Accio.

Nei prossimi giorni, con una specifica campagna di comunicazione, sarà reso noto il calendario dettagliato del nuovo servizio per la raccolta differenziata al centro cittadino.

