Ardea, è polemica sulla gestione del parco di via Reno: FdI chiede l’accesso agli atti

Ardea – “A seguito di svariate segnalazioni ufficiose da parte di cittadini ed all’attività di controllo esercitata come consiglieri comunali, chiediamo verifiche e controlli sulla gestione effettuata dall’associazione affidataria del Parco pubblico di Via Reno”. Così in una nota il gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

“Sono state presentate dai consiglieri comunali – continua FdI -, svariate richieste di accesso agli atti per poter verificare le comunicazioni e le autorizzazioni previste dal regolamento di affido e dal contratto stipulato, compresa l’istallazione di giochi a norma, come previsto dalla normativa vigente.

“E’ necessario avere chiarimenti in merito agli orari di apertura e chiusura del parco, per rendere lo stesso accessibile durante il giorno. Ricordiamo che lo stesso è un parco pubblico, pertanto pubblico servizio per la collettività e per i bambini e lo stesso deve restare fruibile a tutti e con il rispetto dell’orario previsto dal regolamento”.

“Siamo lieti della restituzione ai cittadini di un bene pubblico, ma nel rispetto delle regole e soprattutto della sicurezza dei bambini e dei cittadini tutti”, conclude il partito.

