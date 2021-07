Civitavecchia, nel comando della Guardia Costiera una messa per le vittime del mare

Civitavecchia – In occasione della giornata dedicata al patrono d’Europa, San Benedetto da Norcia, accogliendo le parole di Papa Francesco che nelle domeniche del 13 e 20 giugno, durante l’Angelus, ha pregato per le vittime del Mare Nostrum, alle ore 11:00 di domenica 11 luglio, dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, S.E.R. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Amministratore Apostolico di Porto-Santa Rufina, in collegamento radio con gli equipaggi delle navi presenti in porto, con i servizi tecnico-nautici e gli operatori portuali dello scalo di Civitavecchia, pregherà per tutte le vittime del mare.