Di Pillo e Paoletti: “Ma quale ‘Ostia come Bibbiano’, basta strumentalizzazioni”

Ostia – “A seguito alle dichiarazioni false, lesive e strumentali nei confronti dell’attuale Amministrazione e dei servizi sociali municipali apparse a mezzo stampa tramite video e comunicato dal titolo ‘Ostia come Bibbiano’ (leggi qui), in cui si evincono gravi accuse formulate dal rappresentante di una sedicente associazione, ci vediamo costrette a replicare ed a puntualizzare, da parte lesa, che non c’è stato nessun tentativo o ‘proposta indecente’ a nessuno in merito alla incresciosa vicenda che vede coinvolta una minore e la sua famiglia”.

Così, in una nota congiunta, la presidente del Municipio Roma X Giuliana Di Pillo e l’assessora alle Politiche Sociali Germana Paoletti, che spiegano: “Questa Amministrazione ha sempre operato con attenzione, professionalità ed ascolto dei cittadini ed in particolare delle persone fragili; la porta della presidenza e dell’assessorato sono state sempre aperte, in qualsiasi circostanza, al ricevimento ed all’ascolto di tutti, sorvolando, spesso, anche sulle modalità di richiesta di ricevimento”.

“Tale apertura e volontà di ascolto – sottolineano – non consentono in ogni caso di accettare passivamente i gravissimi comportamenti lesivi e diffamatori, come accaduto ieri. È per questo che il tutto è stato denunciato oggi alle forze dell’ordine. Resta comunque l’apertura e la disponibilità nei confronti di tutti i cittadini, ma non nei confronti di chi strumentalizza le fragilità altrui”.

