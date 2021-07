Dopo un anno riprendono i voli Fiumicino-Tokyo: gli atleti azzurri tra i primi passeggeri

Fiumicino – A poco più di un anno dallo stop dei voli della Compagnia da e per il Giappone, sono ripresi i voli diretti di Alitalia da Roma Fiumicino a Tokyo. Il volo Az 792, con 108 passeggeri a bordo, diretto all’aeroporto cittadino di Haneda, più centrale e comodo per raggiungere la capitale giapponese ed il Villaggio Olimpico, è decollato dallo scalo romano il 9 luglio alle 17.35.

A bordo dell’Airbus 330 i primi atleti azzurri per le Olimpiadi: il gruppo della Nazionale di sciabola, maschile e femminile, e la Nazionale di softball neo campione d’Europa. Il collegamento, che sarà operato quattro volte a settimana, sarà per circa un mese un volo “olimpico”: Alitalia è Official Carrier del Coni e dell’Italia Team; trasporterà via via circa 800 tra atleti (384) ed accompagnatori azzurri che parteciperanno all’appuntamento a cinque cerchi, che scatterà il 23 luglio.

Con Alitalia saranno trasportate anche tutte le attrezzature sportive al seguito degli atleti, utilizzando i collegamenti cargo che già stanno operando con una frequenza di tre voli a settimana. Allo scalo romano, dopo i voli da New York e Atlanta di Alitalia e Delta Air Lines, di American Airlines e United da New York, di Etihad da Abu Dhabi ed Emirates, anche il volo da e per Tokyo è, grazie alla collaborazione con Alitalia, uno dei voli dell’efficace protocollo “Covid tested2” fortemente voluti da Aeroporti di Roma e Fiumicino è stato il primo scalo in Europa ad attivarli.

Tutti i passeggeri che viaggeranno sui quattro voli settimanali da e per Tokyo, compresi gli atleti azzurri, dovranno presentare all’imbarco una certificazione comprovante la negatività al Covid 19, oltre all’invito a entrare nel Paese, poiché per il Giappone esistono ancora rigide restrizioni all’ingresso.

I passeggeri che arriveranno a Roma da Tokyo non dovranno fare quarantena poiché in partenza avranno già esibito il Green Pass prima del decollo con i 14 giorni di tempo dal termine del ciclo di vaccinazione. Con l’introduzione del doppio controllo sui voli dal Giappone, Alitalia conferma il suo “impegno in prima linea per rassicurare i passeggeri sulla sicurezza del trasporto aereo, dopo essere stata la prima compagnia aerea al mondo a inaugurare i voli Covid tested sulla Roma-Milano e, successivamente, sul Roma-New York”. (fonte Ansa)