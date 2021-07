Estate 2021 a Montalto, spettacoli, sport e natura: tutti gli appuntamenti

Montalto – Spettacoli, sport, natura e divertimento. Il Comune di Montalto di Castro ha pubblicato il calendario degli eventi estivi in programma fino al 26 agosto. Per il mese di luglio l’evento clou riguarda la XXXIII edizione della Sagra del melone: da venerdì 9 a domenica 11 luglio a Pescia Romana si festeggia il frutto Re della terra tra sapori, musica, spettacoli e cultura.

L’inaugurazione si è tenuta venerdì 9 luglio alle ore 18 a Borgo Vecchio con l’alzabandiera, il taglio del nastro e la banda musicale M° Carlo Grani. A seguire l’apertura dello stand gastronomico e la mostra mercato. Sabato 19 luglio, sempre a Pescia Romana (Borgo Vecchio), Gabriele Cirilli nel nuovo spettacolo “Chi è Tatiana 2.0”.

Tornano inoltre gli spettacoli teatrali che, tra prosa, musica e cabaret, animeranno l’arena esterna del Padovani e l’affascinante location del parco di Vulci con attori del calibro come Sebastiano Somma, Max Giusti ed Edoardo Siravo e gruppi musicali quali i “Philadelphia Jazz Orchestra”, “La Scelta”, e Marco Guidolotti. Novità di quest’anno la “Notte azzurra” che si terrà il 10 agosto: un susseguirsi di appuntamenti che inizieranno dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 con Giovanni Allevi in “Parole e musica”; a seguire Peppe Servillo e la Maratonina notturna per concludersi con lo spettacolo pirotecnico.

Tornano gli appuntamenti fissi di Montalto eventi quali i laboratori formativi per bambini al Centro Servizi di via Tevere a Montalto Marina e a Pescia Romana. Il parco naturalistico e archeologico di Vulci apre le porte anche quest’anno ai grandi concerti con il “Vulci Acoustic Fest – concerti al tramonto”.

Tre le date in programma: 31 luglio Franco126; 1 agosto Ludovico Einaudi; 4 agosto Psicologi. La sera del 14 agosto torna l’appuntamento con la processione per le strade di Montalto Marina e a seguire lo spettacolo pirotecnico; il 16 agosto la processione in mare per omaggiare la Madonnina dello Speronello.

