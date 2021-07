Euro 2020, l’appello dei tifosi Azzurri alla Rai: “Pizzul o Repice per commentare la finale”

Roma – Bruno Pizzul o Francesco Repice per la telecronaca della finale di Euro 2020 sulla Rai. Sono i desideri dei tifosi in vista di Italia-Inghilterra, in programma domani alle 21. La notizia della positività di Alberto Rimedio, il telecronista ‘azzurro’ della Rai, apre sui social il dibattito: chi si accomoderà al microfono a Wembley per raccontare la partita? Su Twitter partono le petizioni virtuali e i candidati, alla fine, rimangono due. Da una parte Bruno Pizzul, per anni la voce delle partite della Nazionale in tv, con le telecronache da Italia ’90 passando per Usa ’94 e Francia ’98. Dall’altra Francesco Repice, ‘re’ delle radiocronache su Radio Rai, capace di infiammare gli ascoltatori con la sua competenza e la sua passione. (fonte Adnkronos)