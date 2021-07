Euro under 23 di atletica, Dalia Kaddari è oro nei 200 metri

Tallinn – Dopo l’oro nei 400 ostacoli di Alessandro Sibilio, esulta l’Italia ancora agli Europei Under 23 di atletica. Dalia Kaddari si prende l’oro nei 200 metri con un crono eccezionale di 22.64, a soli otto centesimi dal record italiano assoluto di Libania Grenot, che fece 22.56.

L’atleta delle Fiamme Oro è la piccola ‘Panterita’ azzurra allora, con 20 anni sulle spalle e tanto talento da esprimere oggi, come nel futuro. Corsa elegante e attenta, determinata fino al traguardo, Dalia è una delle azzurre più promettenti. Si migliora di due centesimi in pista avendo il tempo precedente di 22.86 in bacheca. Dietro di lei la Germania e la Francia, avversarie più grandi. Ma solo per l’età.

(foto@Makinen/Fidal)

