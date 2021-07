Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il recupero dell’anticiclone in atto a ridosso del fine settimana non sarà duraturo e già nel corso del weekend subirà un certo indebolimento in corrispondenza del suo perimetro settentrionale. Si tratterà comunque di uno smacco solo temporaneo, favorito anche dal passaggio della coda di un fronte in movimento da ovest ad est sull’Europa centrale che toccherà l’arco alpino nella notte tra sabato e domenica. Ne conseguirà un certo incremento dell’instabilità con qualche rovescio o temporale che potrà spingersi fin verso le Prealpi e le zone pedemontane del Nord Italia, ma risulterà un passaggio rapido e seguito da pronte schiarite. Sul resto d’Italia proseguirà il dominio dell’anticiclone, con caldo un po’ più ridimensionato al Sud. Nel dettaglio:

METEO SABATO 10 LUGLIO. Sarà una giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, pur con la formazione al pomeriggio di qualche annuvolamento sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica settentrionale. In serata invece si avvicinerà il fronte dalla Francia e determinerà un aumento della nuvolosità sulle Alpi a partire da quelle più occidentali. Ne conseguiranno alcuni rovesci o temprali in Valle d’Aosta, alto Piemonte diretti verso le Alpi lombarde confinali e quelle alto atesine. Ventilazione debole o moderata di Maestrale, con tendenza a Libeccio al largo del Mar Ligure. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud.

METEO DOMENICA 11 LUGLIO. Le prime ore della notte saranno quelle più instabili sull’arco alpino, con rovesci e qualche temporale che sconfineranno alle Prealpi lombardo-venete e alle alte pianure, fino a quelle friulane, ma già dalle Valle d’Aosta avanzeranno le prime schiarite in estensione verso est. La giornata infatti proseguirà più soleggiata con tempo stabile su gran parte d’Italia. Farà eccezione un lieve variabilità diurna sulle zone alpine ed appenniniche, associata a locali rovesci sull’Appennino Meridionale, in esaurimento in serata. Ventilazione debole o moderata di Maestrale e temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata stabile con sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio, da segnalare solo qualche occasionale breve rovescio pomeridiano non escluso su Monti della Meta e Apuane. Temperature in lieve aumento nei massimi, caldo piuttosto intenso, punte di 34-35°C su Ciocaria e Ternano; clima invece gradevole lungo i litorali. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi da Nordovest al largo e a tratti anche lungo le coste. Mare fino a mosso, specie al largo.

DOMENICA: alta pressione per una giornata sostanzialmente assolata su Toscana, Umbria e Lazio. Caldo in nuova intensificazione, con punte di oltre 34-35°C sulle interne laziali e vallate umbre, meno caldo lungo le coste. Venti a tratti sostenuti da Ovest, specie al pomeriggio. Mare fino a mosso.

Commento del previsore Lazio

Giovedì apice del caldo africano su Toscana, Umbria e Lazio con afa elevata e sensazione di disagio fisico. Tuttavia a tratti transiterà della nuvolosità di tipo medio-alto, con qualche locale piovasco possibile, se non addirittura temporale sull’alta Toscana. Venerdì sole più deciso con attenuazione quantomeno parziale della canicola. Seguirà un weekend soleggiato, con clima caldo specie sulle vallate interne tra Umbria e Lazio. Come linea di tendenza per il lungo termine possibile break con calo termico e instabilità al Centronord tra 13 e 16 luglio.

Fonte: 3B Meteo