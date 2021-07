Nettuno, attivati i servizi navetta gratuiti per il mare: tutte le informazioni

Nettuno – Sono attive da ieri, venerdì 9 luglio, le due navette che collegheranno le aree di sosta del territorio al centro cittadino di Nettuno.

A disposizione di cittadini e turisti ci saranno in maniera completamente gratuita:

la navetta spiagge attiva tutti i giorni con corse ogni 40 minuti dalle 8,20 alle 13 e dalle 15 alle 19 con partenza dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi);

attiva tutti i giorni con corse ogni 40 minuti dalle 8,20 alle 13 e dalle 15 alle 19 con partenza dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi); la navetta serale attiva nei weekend con corse ogni 20 minuti dalle ore 20,30 alle 01,10 con partenze dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi).

I servizi saranno attivi fino al 5 settembre 2021. Da oggi 10 luglio sarà a posizione di cittadini e turisti il servizio navetta gratuito per Torre Astura. Questo servizio di aggiunge al servizio navetta spiagge e al servizio navetta serale nei weekend.

