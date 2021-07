Ostia, Ieva: “Il Villaggio dello Sport non è abusivo e non chiuderà”

Ostia – “Il Villaggio dello Sport non è abusivo e non chiuderà“. Così Alessandro Ieva, vicepresidente del X Municipio, replica alle dichiarazioni di Pietro Malara, presidente della Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia, a proposito delle presunte mancate autorizzazioni dell’X Village (leggi qui).

“Il Villaggio dello Sport non chiuderà, perché non ci sono elementi tali da doverlo chiudere – spiega Ieva a ilfaroonline.it -. Le autorizzazioni sono tutte in regola: l’unica cosa che manca è il parere della Commissione Pubblici Spettacoli per l’utilizzo del maxischermo che comunque, fino ad oggi, non è stato utilizzato proprio in attesa del parere”.

“Proprio oggi, infatti, la Commissione Pubblici Spettacoli – sottolinea – sta facendo un sopralluogo per rilasciare i pareri con prescrizioni per il maxischermo che l’aggiudicatario dovrà rispettare”.

“I cittadini possono stare tranquilli: finché ci saremo noi ad amministrare il X Municipio nessuno toglierà la pista ciclabile né lo skate park né tantomeno il Villaggio dello Sport chiuderà prima del termine della concessione previsto per il 30 settembre”, conclude Ieva.

