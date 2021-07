Referendum sulla giustizia: Salvini ai banchetti di Tarquinia, Ladispoli, Fregene e Ostia

Prosegue la raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposto dalla Lega. Domani, domenica 11 luglio, Matteo Salvini parteciperà ai gazebo allestiti lungo il litorale laziale al fine di permettere a tutti i cittadini di sottoscrivere la proposta.

Salvini interverrà: alle ore 11 in Piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido; alle 12 in piazza Rossellini a Ladispoli; alle 13,30 presso lo stabilimento “La Vela”, in via Lungomare di Levante a Fregene, e alle 18 in Piazza Anco Marzio ad Ostia.

(Il Faro online)