Severini: “Tifiamo Italia, ma senza maxi schermi: la prima partita da vincere è quella contro la variante Delta”

Fiumicino – Tifare Italia è una passione comune, e la voglia di tornare alla normalità è un desiderio di tutti. Ma credo che la decisione di mettere i maxi schermi su più località del Comune di Fiumicino sia una decisione estremamente pericolosa”. Lo afferma Roberto Severini, capogruppo a Fiumicino della lista civica Crescere Insieme.

“La variante Delta – prosegue – sta infettando moltissimi Paesi, compreso il nostro, con una rapidità preoccupante. Se non vogliamo tornare a stare tutti chiusi in casa, ci vuole senso di responsabilità. Quest’ultimo non possiamo lasciarlo alla buona creanza dei singoli, anche perché abbiamo già visto che purtroppo non basta. Ci vogliono controlli, ma soprattutto prevenzione.

E come si fa, oggettivamente, a controllare migliaia di persone che si riversano in una piazza e poi per le strade? Come si fa a garantire il distanziamento, l’uso della mascherina, ecc.? Alle nostre forze dell’ordine non possiamo chiederlo, sarebbe un’impresa improba.

Peraltro tra i giovani la percentuale di vaccinati è ancora bassa, e dato che questi appuntamenti richiamano soprattutto loro, è un motivo in più per proteggerli, da buon padre di famiglia.

Allora – conclude – se non possiamo controllare dobbiamo prevenire. Per questo chiedo al Sindaco di tornare sulle proprie decisioni e annullare i maxi schermi previsti sul territorio. Una decisione che costa fatica, ma che ritengo utile per non dover poi in futuro doversene pentire”.