Tennis, Berrettini in finale a Wimbledon con Djokovic

Londra – E’ Novak Djokovic l’ostacolo che domenica si troverà di fronte Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Il serbo, numero uno del mondo e del tabellone del torneo, ha battuto in tre tiratissimi set (7-6, 7-5, 7-5) il canadese Shapovalov.

Djokovic giocherà domenica contro il tennista italiano la sua trentesima finale in un torneo del grande slam e andrà a caccia del suo ventesimo titolo nei quattro tornei più importanti, nonché il sesto a Wimbledon

“Complimenti a Matteo Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley, Italia!”. Così Roberto Mancini, su Twitter, applaude il tennista romano che ha conquistato la finale del torneo di tennis londinese, che si giocherà nello stesso giorno della finale degli Azzurri del calcio contro l’Inghilterra, per Euro 2020 (leggi qui).

Wimbledon e Wembley distano poco meno di 15 chilometri nella Grande Londra e domenica saranno il centro del mondo, un luogo da sogno, di sicuro per lo sport italiano. La finale del torneo del Grande Slam vedrà in campo per la prima volta nella storia un azzurro, Matteo Berrettini, e quella di Euro 2020, con l’Italia che affronta l’Inghilterra per vincere un titolo che manca dal 1968. (Ansa)

