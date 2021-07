A Cerveteri torna l’Etruria Jazz Festival dal 15 al 18 luglio: tutte le informazioni

Cerveteri – Torna l’appuntamento jazz estivo del Comune di Cerveteri in collaborazione con Promu – All For Music: “Etruria Jazz Festival”, 4 concerti ad ingresso gratuito con i grandi nomi della musica jazz dal 15 al 18 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri.

Il 15 luglio aprirà il festival il chitarrista Fabio Zeppetella, che presenterà il suo ultimo progetto discografico “Handmade”, accompagnato da Roberto Tarenzi al piano, Ares Tavolazzi al basso e Fabrizio Sferra alla batteria.

Si proseguirà con il contrabbassista Ferdinando Romano che presenterà “Totem”, premiato come Miglior Nuovo Talento del 2020, fino ad arrivare al prestigioso trio composto da Giovanni Tommaso al contrabbasso, Rita Marcotulli al piano e Alessandro Paternesi alla batteria, che proporranno un repertorio basato su alcuni celebri standard di George Gershwin e su alcune composizioni originali di Giovanni Tommaso.

La rassegna si chiuderà il 18 luglio con il concerto del grande Roberto Gatto, accompagnato da tre giovanissimi compagni di palco, sicuramente tra i più promettenti musicisti della nuova generazione del jazz italiano: Roberto Tarenzi (piano), Alessandro Presti (tromba), Matteo Bortone (contrabbasso) e con la partecipazione speciale della voce di Beatrice Gatto.

L’ingresso ad ogni concerto è gratuito e libero fino ad esaurimento posti. L’inizio di ogni spettacolo è previsto per le 21.30.