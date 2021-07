Ardea, dipendente comunale accusato di falsità ideologica: assolto dopo 7 anni

Ardea – E’ stato assolto Mauro Rossi, geometra presso l’ufficio tecnico del comune di Ardea e assistito dall’avvocato Francesco Falco. Il dipendente comunale era stato accusato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, usurpazione di funzioni pubbliche e tentato abuso d’ufficio: fatti che risalgono al 2014.

Secondo gli inquirenti, Rossi avrebbe compilato due attestati di congruità dei canoni demaniali e di imposta regionale pagati da una società per gli anni 2007 e 2008 apponendovi dei numeri di protocollo “contraffatti in quanto relativi a pratiche del tutto diverse”. Accusato anche di ursurpazione di funzioni pubbliche, sempre secondo gli inquirenti Rossi avrebbe firmato degli atti nonostante non avesse alcun titolo per farlo. Rilasciava in seguito i documenti firmati ed il tutto al fine di dare ingiusto vantaggio a una società.

Il pubblico Ministero, ascoltate le argomentazione difensive dell’avvocato Francesco Falco non ha potuto far altro che chiedere l’assoluzione per il suo assistito.

Per cui tutte le accuse sono cadute e l’atto convalidato: il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni e intanto al geometra Rossi sono giunti i complimenti da parte dei suoi colleghi ed amici. Ancora una volta un successo per l’avvocato Francesco Falco che ha assistito ed assiste legalmente diversi tecnici.