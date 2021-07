Euro 2020, il messaggio della Regina Elisabetta all’Inghilterra per la finale

Londra - Il messaggio della regina Elisabetta all'Inghilterra, che domani affronta l'Italia nella finale di Euro 2020 a Londra. "Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significasse per i giocatori, i tecnici e lo staff raggiungere e vincere la finale di un torneo così importante", scrive Elisabetta nel messaggio indirizzato al ct Gareth Southgate. "Voglio mandare le mie congratulazioni e quella della mia famiglia a tutti voi per essere arrivati alla finale degli Europei ed inviarvi i miei migliori auguri per domani nella speranza che la storia ricorderà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l'impegno e l'orgoglio che avete dimostrato", si legge nel messaggio. (fonte Adnkronos)

“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”

