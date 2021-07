Fiumicino – Becco e ala impigliati in un’esca artificiale: così lo hanno trovato i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani. La disavventura è capitata ad un gabbiano che oggi, 11 luglio 2021 è stato soccorso in via del Portico Placidiano.

Una storia a lieto fine però per l’animale: dopo le cure necessarie infatti, il gabbiano è volato via libero e in buono stato di salute.

L’intervento dei volontari però è stato indispensabile: con il becco e l’ala impigliate nell’amo, l’uccello non sarebbe stato in grado di volare nè di nutrirsi.