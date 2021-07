Karate, Viviana Bottaro in partenza per Tokyo: “Si sogna in grande”

Ostia – E’ stata la prima donna italiana del karate a qualificarsi per le Olimpiadi Viviana. E ci va a Tokyo, dopo aver chiuso la pratica dei Campionati Italiani, appena conclusi al Pala Pellicone di Ostia Lido.

La Bottaro comincia ufficialmente la sua avventura per Tokyo domani e presto volerà in Giappone con i suoi 4 compagni di Nazionale (Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Luigi Busà e Silvia Semeraro) che hanno strappato il pass in due anni molto complicati per tutto lo sport italiano, a causa del Covid.

Gli azzurri della sciabola sono già a Tokyo e domani partiranno gruppi ampi di atleti del canottaggio, del nuoto e della vela. L’Italia Team si sta riversando in Giappone per conquistare il Paese nipponico e strappare il sogno più bello. Ci proverà Viviana Bottaro nel suo perfetto ed elegante kata individuale, che le ha portato centinaia di medaglie in Premier League, ai Mondiali e agli Europei di karate.

L’oro tricolore vinto ieri pomeriggio sta appeso in bacheca, con un valore speciale. Una medaglia che precede l’avventura più bella mai vissuta prima: “Orgogliosa del mio percorso e della mia carriera. non ho mai saltato un Campionato Nazionale”. Lo scrive con orgoglio Viviana sulla sua pagina ufficiale Facebook.

E domani si comincia a fare sul serio, puntando l’Olimpiade della vita: “Si sogna in grande, grazie a tutti”.

Le parole di Viviana Bottaro nel suo post pubblicato su Facebook

“11esimo titolo assoluto

Quello di ieri è stato il mio ventesimo campionato italiano.. Ho iniziato nel 2000 da Esordiente.. e da quel momento non ho mai saltato un Campionato Nazionale.. ORGOGLIOSA del mio percorso, della mia carriera e delle difficoltà che ho incontrato, perchè mi hanno reso la persona che sono.

Quello di ieri è stato un test importante per Tokyo… chi mi sta vicino lo sa……E da domani si sogna in grande

Grazie alle Fiamme Oro e a tutto il mio Staff!!”.

(foto@Fijlkam)

