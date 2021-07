Fiumicino – L’equipaggio di Goletta Verde di Legambiente arriva nel Lazio: lunedì 12 a Fiumicino un approfondimento sulla gestione della raccolta differenziata con la tappa locale di RiciclaEstate.

Mancata depurazione e inquinamento, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati e contrasto dell’inquinamento da plastica in mare tra i temi della campagna, che quest’anno più che mai, guarda ai progetti virtuosi e al turismo green.

I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it

Questa è la quarta tappa della 35esima edizione di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita dalla Liguria a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

Anche questa edizione vede come partner principali Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi dei campioni d’acqua prelevati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste della Lazio si terrà a Roma, mercoledì 14 luglio.

Il programma di Goletta Verde 2021 a Fiumicino

Lunedì 12 luglio

Lungomare della Salute incrocio via delle Meduse

ore 17.00

Presentazione del Dossier sulla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nel comune di Fiumicino, nell’ambito di RiciclaEstate Lazio

ore 18.30

Aperitivo plastic-free di inaugurazione del nuovo circolo Legambiente Fiumicino e apertura tesseramento

Martedì 13 luglio

Giù le mani dalla costa: diffonderemo il dossier portualità nel Lazio