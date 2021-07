Messa in sicurezza di via Pompeati Luchini, Severini: “Mozione bocciata? Qui si gioca con la vita dei cittadini”

Fiumicino – “Qui si sta giocando con la vita delle persone e con la loro sicurezza e proprio non ci sto. Oggi in Consiglio comunale la mia mozione sulla messa in sicurezza di via Pompeati Luchini è stata bocciata con 3 voti favorevoli e 7 contrari, con quale giustificazione? ‘Sono troppi i casi specifici, non possiamo votare per ogni singola via del territorio’, come affermato dalla consigliera Meloni”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge: “In ogni singola accadono incidenti, anche molto gravi? Bisogna intervenire dove ci sono delle criticità e via Pompeati Luchini ne presenta troppe: mancanza dell’illuminazione, forte velocità veicolare, canali aperti delle acqua reflue ai bordi della carreggiata, assenza di segnaletica stradale. E’ preoccupante se molte vie del Comune di Fiumicino versano in queste condizione e ancora non sono state messe in sicurezza.

Stiamo parlando di un’importante arteria stradale di collegamento che vedrà un aumento di percorrenza quando partiranno i lavori per lo svincolo Anas all’ingresso di Aranova (leggi qui). Cosa dirà l’Amministrazione quando succederà un altro incidente? La sicurezza dei nostri concittadini dovrebbe renderci un fronte unito sotto tutto gli aspetti, ma evidentemente non è da tutti considerata una priorità”.

