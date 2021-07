Ostia, Masi (FdI): “Le priorità dei cittadini? Strade e trasporti ma anche maggiore attenzione all’entroterra”

Ostia – “Con il Capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo abbiamo voluto alzare il livello del dibattito e parlare in questo periodo pre-elettorale di temi cari ai cittadini. Per questo nel corso del tour che stiamo organizzando in tutti i quartieri del Municipio, per confrontarci sul programma, abbiamo fissato un incontro, che si è tenuto nel centro di Ostia, aperto a chi volesse dare un contributo di idee”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi, che aggiunge: “Siamo rimasti stupiti di quanta voglia di partecipazione ci sia da parte della cittadinanza. Gli argomenti più sentiti sono trasporti, strade, viabilità, impresa, politiche di sostegno alle famiglie e anche una maggiore attenzione all’Entroterra che in questi anni si è sentito particolarmente abbandonato”.

“Sono tutte questioni fondamentali su cui lavoreremo al meglio. Sulla viabilità si può fare tanto, dopo che i grillini sono riusciti addirittura a peggiorarla con la progettazione pessima della pista ciclabile. Continueremo con questo percorso di incontro e confronto per portare all’attenzione del candidato Sindaco tutte le questioni più importanti che riguardano il Litorale della Capitale”, conclude.

