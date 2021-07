Roma, aggredisce due persone che lo avevano invitato a mettere la mascherina sul bus

Roma – Questa notte intorno alle due, sono stati gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale ad intervenire tempestivamente presso il capolinea dei mezzi pubblici, adiacente a piazza Venezia, per bloccare un uomo intento intento ad aggredire con impeto due persone, le quali, poco prima a bordo di una vettura Atac, lo avevano invitato ad indossare la mascherina.

La pattuglia del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) , in servizio di vigilanza nella zona, sentendo le urla provenire dall’area di stazionamento dei bus, è accorsa sul posto per fermare l’aggressore, 41 anni di nazionalità algerina.

Nel corso dell’intervento, l’uomo, che ha proseguito con comportamenti particolarmente violenti anche nei confronti dei caschi bianchi, ha tentato di sottrarre l’arma dalla fondina di uno degli operanti, ma lo stesso è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici del Comando Generale di via della Consolazione per le procedure di fotosegnalamento.

Risultato con innumerevoli precedenti a carico per reati contro la persona ed il patrimonio, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre per i due agenti, a seguito dei colpi ricevuti, si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.

