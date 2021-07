Roma, blitz della Polizia Locale in un parco divertimenti per una festa abusiva con 300 partecipanti

Roma – Prosegue l’attività di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare fenomeni irregolari e per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Particolare attenzione ai luoghi della movida e alla vendita e somministrazione irregolare di alcolici: oltre 50 gli esercizi controllati dai caschi bianchi in questo fine settimana.

A Trastevere gli agenti hanno chiuso un minimarket per reiterazione dell’illecito relativo alla vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e il gestore, sorpreso a fornire alcolici a dei ragazzi minori di 16 anni, è stato denunciato.

per contrastare la formazione di assembramenti pericolosi. Le verifiche hanno riguardato anche altre zone, come il Rione Monti, Pigneto, Eur, Ponte Milvio, le principali piazza del Centro Storico e il litorale di Ostia, dove il personale del X Gruppo "Mare", ha eseguito accertamenti negli stabilimenti e presso i locali pubblici di zona, rilevando, in alcuni casi, irregolarità per l'inosservanza delle linee guida sulla tutela della salute pubblica e altri illeciti di natura amministrativa.

E’ del IX Gruppo “Eur” invece l’intervento in un parco divertimenti, dove si stava svolgendo una festa, con intrattenimento musicale e danzante, senza regolare autorizzazione. Circa 300 le persone presenti. Oltre alla denuncia, il responsabile è stato sanzionato per violazione delle disposizioni anti-contagio.

