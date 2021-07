Roma, sventato suicidio presso il Policlino Tor Vergata

Roma – Ieri, 10 luglio 2021, un agente della ISSV Puma Security, in servizio presso il policlinico Tor Vergata di Roma, veniva allertato dal personale medico in sede, della presenza di un paziente in degenza che minacciava il suicidio brandendo una pistola. L’agente, interveniva prontamente, al fine di impedire il compimento dell’insano gesto, riuscendo a disarmare l’esagitato, ponendo in sicurezza sia l’aspirante suicida che il personale sanitario in servizio e i pazienti ivi presenti.

Come da procedura, l’operante consegnava l’arma e il relativo munizionamento, alle forze dell’ordine successivamente intervenute, redigendo gli atti di rito, come previsto da procedura.

Ennesimo caso, che evidenzia e pone in luce l’importanza dell’attività di prevenzione e vigilanza, svolta dalle guardie particolari giurate presso siti sensibili e/o di interesse pubblico, quale è in questo caso un ospedale.

Un esempio per tutta la categoria, da seguire, imitare e porre in evidenza, per dare il giusto risalto a chi svolge professionalmente il proprio lavoro al servizio della collettività.

“L’A.s.g.r.i., Aggregazione Sindacale Guardie Riunite d’Italia, si complimenta con il collega per il lavoro svolto, estendendo il proprio compiacimento e plauso a tutti quei colleghi, che fanno il proprio lavoro in silenzio, senza clamori mediatici, ma ponendo in primo piano professionalità, abnegazione e spirito di servizio.

Quanto descritto, dimostra quanto sia concreto e realistico ciò che emerge dagli studi socio criminologici, sinora portati avanti da A.g.r.i. e A.s.g.r.i.. Ovvero che la professionalità si raggiunge con l’impegno, lo studio e l’applicazione da parte degli operatori in servizio, e che credono fermamente nell’utilità sociale delle guardie particolari giurate.

La nostra vicinanza e riconoscenza al collega attore di questo importante gesto, sono complete ed incondizionate.

Ancora una volta ribadiamo il nostro motto a sostegno di tutte le gpg d’Italia: A.s.g.r.i., il primo ed unico sindacato che ha come mission seguire e tutelare le guardie particolari giurate, fondato e costituito da guardie particolari giurate”.