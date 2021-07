Roma – Incidente mortale sulla Cristoforo Colombo alle prime luci di questa mattina, all’incrocio con via del Canale della lingua. Il sinistro ha visto coinvolte due automobili, una Smart For Four e una Ford Ka intorno alle 6:30.

Una delle due auto avrebbe attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso, causando l’incidente. La smart si è schiantata contro un albero e non c’è stato nulla da fare per uno dei giovani coinvolti, che è morto sul colpo. Altri tre sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia e successivamente trasferite al San Camillo.

Sia la vittima che i 3 feriti si trovavano a bordo della Smart, che percorreva la direzione Roma. Mentre la donna conducente della Ford Ka, proveniente da via del Canale della Lingua, non ha riportato ferite ma, dolorante, è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici del caso.

Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale X Gruppo Mare per i rilievi del caso, insieme ad altre 4 unità per chiudere provvisoriamente la corsia centrale della via Cristoforo Colombo e per le conseguenti deviazioni del traffico. La strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti dal Dirigente Dr. Guido Càlzia, che sono a lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.

