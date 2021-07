“Via la Lega da Roma”: striscioni contro Salvini a Ostia

Ostia X Municipio – Striscioni contro Salvini e contro la Lega in piazza Anco Marzio oggi 11 luglio, a Ostia. “Ecco l’accoglienza che ha ricevuto oggi Matteo Salvini a Ostia” – commenta la sindaca Virginia Raggi in un post dalla sua pagina Facebook.

“I cittadini non dimenticano che la Lega Nord gridava “Roma ladrona” o li insultava a ogni occasione. I romani vanno rispettati. E non dimenticano. Perché mentre lui li insultava, tanti cittadini hanno lottato contro la criminalità e il degrado, per restituire legalità e dignità a Ostia e al litorale di Roma. Noi siamo al loro fianco”.

