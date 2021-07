Wimbledon, Djokovic in finale con Berrettini: “Spero che l’Italia vinca solo la sera oggi..”

Londra – “Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera…”: Novak Djokovic sdrammatizza con una battuta, in un’intervista a Sky, il match di oggi che alle 15, sul campo centrale di Wimbledon, lo vedrà opposto a Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere un simile traguardo, alla sua prima finale in un slam in carriera. “E’ la prima finale per in uno Slam per lui – dice Djokovic – la trentesima per me, spero che l’esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo”.

La croata Marija Cicak diventerà domani la prima donna ad arbitrare la finale maschile del torneo di Wimbledon. L’All England Club, che ospita il torneo sin dalla sua prima edizione nel 1877, ha confermato che Cicak arbitrerà la partita tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Cicak, 43 anni, ha già arbitrato la finale femminile del 2014 tra Petra Kvitova ed Eugenie Bouchard, così come quella del doppio femminile nel 2017. Nativa di Zagabria, ha guidato gli incontri durante le ultime 15 edizioni di Wimbledon, ma anche alle Olimpiadi in Atene, Londra e Rio nel 2016, dove ha arbitrato la finale femminile. Il torneo di Wimbledon, spesso considerato il tempio delle tradizioni del tennis, è l’ultimo dei quattro tornei del Grande Slam a scegliere una donna come arbitro di sedia della finale maschile. Agli US Open, la greca Eva Asderaki-Moore ha fatto la storia nel 2015 arbitrando la finale vinta da Novak Djokovic contro Roger Federer, e la francese Sandra de Jenken ha fatto strada nel 2007 durante le finali dell’Australian Open e Roland-Garros.

Oggi sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic, e per questa occasione straordinaria Sky Sport ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme l’azzurro. (Ansa)

