Euro 2020, Berrettini a Wembley: “Molto felice per la vittoria dell’Italia”

Londra – Anche il primo protagonista della giornata azzurra oggi a Londra. Matteo Berrettini era in tribuna autorità a Wembley, accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha assistito alla finale tra Italia e Inghilterra agli Europei di calcio.

Il campione di tennis ha perso la finale di Wimbledon con Novak Djokovic oggi pomeriggio (leggi qui), ma si è probabilmente consolato l’azzurro, con la vittoria dell’Italia agli Europei, a pochi chilometri dal Centrale di tennis.

Berrettini ha dichiarato ai microfoni di Raisport: “Sicuramente la vittoria dell’Italia mi ripaga dalla mia delusione. Una bellissima esperienza qui a Wembley, mai vista una partita live. Ho sofferto tantissimo. Sono arrivato in finale a Wimbledon una cosa bellissima per me. Adesso le Olimpiadi sono il grande obiettivo”.

