Euro 2020, il portavoce vaticano: “Anche Papa Francesco ha gioito per la vittoria dell’Italia”

Città del Vaticano – “Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: ‘solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia’”. Lo fa sapere il portavoce vaticano, Matteo Bruni, nel consueto bollettino quotidiano sulle condizioni di salute del Pontefice, da più di una settimana ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice, sa sapere Bruni, resterà ricoverato ancora per qualche giorno (leggi qui).

