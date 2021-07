Euro2020, sangue dopo la vittoria: feriti e una vittima

Nonostante le misure messe in atto in tutto il Paese per evitare conseguenze negative durante i festeggiamenti dovuti alla vittoria italiana a Euro 2020, nella notte appena trascorsa, ci sono stati due episodi di cronaca che hanno interrotto il clima di festa a Caltagirone e a Milano.

In particolare in Sicilia subito dopo la vittoria dell’Italia agli Europei si è verificato un incidente mortale in via Portosalvo a Caltagirone. Uno scontro nel quale sono rimaste coinvolte due scooter, una moto e un’auto della vigilanza. Una tragedia nella quale è morto un ragazzo di 20 anni mente un altro è stato trasportato in gravi condizioni nel vicino ospedale di Gravina Santo Pietro.

Mentre a Milano 15 persone sono state soccorse dai sanitari del 118. I feriti sono tutti giovanissimi. Tre in sono gravi: uno ha perso alcune dita della mano a causa dello scoppio di un petardo ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda, un altro è stato ricoverato per una ferita all’addome sulle cui cause stanno indagando gli inquirenti e un altro ragazzo straniero è rimasto ferito seriamente all’addome a causa dello scoppio di una bomba carta. Gli altri giovani non hanno riportato conseguenze serie. (foto: Twitter @Vivo_Azzurro)

(Il Faro online)