Roma – E’ finita ai rigori la sfida Italia Inghilterra per gli Europei di calcio 2020 (leggi qui). Una partita sofferta che ha visto la vittoria degli azzurri sui calci dal dischetto. In tutte le città della penisola sono andati in scena caroselli di auto, le piazze si sono riempite di gente in festa e di tricolori mentre sui social l’ironia la fa da padrona tra sfottò e foto modificate. Ecco i meme più belli.

