Fiumicino, la festa per l’Italia degenera: auto prese d’assalto sul lungomare

Fiumicino – L’Italia ammutolisce Wembley e stende l’Inghilterra ai calci di rigore (leggi qui). Nel Bel Paese esplode la festa: in tutte le città della Penisola a migliaia si sono riversati nelle strade con fumogeni, bandiere e tricolori per festeggiare gli Azzurri. Fiumicino, dove erano allestiti due maxi schermi di piazza per seguire la finale de torneo continentale, non ha fatto eccezione.

Trombette e caroselli hanno acceso la notte del litorale fino a quando la festa non è degenerata. Sul lungomare della Salute, a Isola Sacra, un gruppo di ragazzi, (tutti senza mascherina), ha letteralmente preso d’assalto chi passava in automobile in quel momento. Molte i diverbi e i litigi con gli automobilisti locali che si opponevano tanto che “per vendicarsi”, a chi ha alzato troppo i toni, il gruppetto ha staccato la targa dell’auto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino