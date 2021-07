Incidente a Minturno, travolto un passeggino: grave una bimba

Minturno – Un incidente tra due auto a Marina di Minturno all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Pietro Fedele stava per trasformarsi in tragedia poco prima delle 9 di stamattina.

Una Fiat Punto e una Fiat Uno per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate e una delle due auto ha finito la corsa contro un passeggino, al cui interno c’era la sua bimba di 3 anni.

Sono stati momenti di terrore per la sorte della piccina. Immediata è stata attivata la macchina dei soccorsi e in breve si sono precipitati sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.

La bambina è stata portata poco distante, in uno spiazzale situato sempre su via Cristoforo Colombo dove è stata fatta atterrare l’eliambulanza.

Elitrasportata al Bambin Gesù, la piccina è stata sottoposta alle cure del caso e, per fortuna, non versa in pericolo di vita.

Intanto i carabinieri hanno proceduto come di prassi a sequestrare le due auto coinvolte e a svolgere i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire a eventuali responsabilità.

